Aus Villach stammende Kafka-Forscherin gestorben

Maria Luise Caputo-Mayr wurde 1935 in Triest geboren. Sie wuchs in Wernberg auf, maturierte in Villach, in der Heimatstadt ihrer Mutter, studierte unter anderem in Wien und Palermo und gründete 1975 in den USA die Kafka Society of America. Die gebürtige Kärntnerin war Professorin an der Temple University in Philadelphia, wo sie deutsche Sprache, Kultur und Literatur, Vergleichende Literatur und Italienisch unterrichtete.