Im Königspalast soll bald Kunst aus Kärnten hängen

Viele Berühmtheiten haben seine Werke

Gangl arbeitete schon in der Toskana, in der Schweiz, in Berlin, Großbritannien, Spanien, in der Provence und in New York, Slowenien und Kroatien. Seine Werke befinden sich im Besitz von König Charles, König Juan von Spanien, Arnold Schwarzenegger, Hanno Soravia, Kunstsammler Helmut Marko, Ronald Lauder/New York und der verstorbenen Queen Elisabeth sowie Didi Mateschitz. Seine Bilder hängen in Kunstsammlungen auf der ganzen Welt.