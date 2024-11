Tirol: Dachstuhl brannte, Garage stand in Flammen

Einsätze in Innsbruck und Mutters (Bezirk Innsbruck-Land) hielten am Freitag Tirols Feuerwehren auf Trab. In der Landeshauptstadt mussten die Florianijünger einen Dachstuhlbrand bekämpfen. „Brand in einer Garage“ lautet indes die Meldung in Mutters.