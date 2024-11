Jetzt fix: Gazprom stoppt Österreich-Lieferungen

Gasspeicher in Österreich zu 90 Prozent gefüllt

Auch die Energieregulierungsbehörde E-Control erwartet keine Gasmangellage in Österreich. Die Maßnahmen in Österreich seien ausreichend, um die Gasversorgung für die nächsten beiden Winter zu sichern, sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber. Die Gasspeicher in Österreich und anderen EU-Ländern seien zu über 90 Prozent gefüllt.