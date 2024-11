OMV erstritt gegen Gazprom über 230 Millionen €

Es ging um unregelmäßige Lieferungen von Gazprom

In diesem Streit ging es um unregelmäßige Lieferungen von Gazprom Export sowie um die gänzliche Einstellung der Lieferungen im September 2022 in Deutschland. Der zugesprochene Schadenersatz werde positiv zum Ausgleich des im Jahr 2022 entstandenen finanziellen Schadens beitragen, so die OMV.