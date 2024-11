Welche Bereiche wären das?

Das betrifft etwa die deutsche Kunst, das österreichische Biedermeier, aber auch bis auf wenige Ausnahmen die alten Meister. So, dass heute Altmeistermuseen, wenn sie nicht eine Ausstellungsmaschinerie wie der Louvre oder die Uffizien oder der Prado sind, auch an einem dramatischen Besucherschwund leiden. Diese Kunst war an ein Weltbild gebunden, das abgedankt hat. Und Kunst ist nur so aktuell, wie sie relevant ist.