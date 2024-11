Der Fall Ayling: Ein Urteil bilden in sechs Akten

Für die britische Schauspielerin Parkes war die Rolle auch alles andere als gewöhnlich. „Ich konnte ein gewisses Maß an Recherchen anstellen und mir öffentliche Auftritte ansehen, aber es war das Treffen und das Gespräch mit Chloe, das meine Fähigkeit veränderte, mich in sie zu verwandeln, weil ich ihre Energie aufnahm. Es ist wichtig, weil es um eine größere Frage in der Gesellschaft geht – darum, wie Menschen Frauen und Traumata in den Medien wahrnehmen.“