Verdächtiger vom Dienst: Timothy West gestorben

In einer seiner bekanntesten Rollen war es aber anders: Bei dem britisch-französischen Thriller „Der Schakal“ aus 1973 verkörperte West in einem prominenten Auftritt einen smarten Toppolizisten an der Spitze eines Ermittlerteams. Die Beamten jagen einen Auftragsmörder, der auf den französischen Präsidenten Charles de Gaulle angesetzt.