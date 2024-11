Donald Trumps Oligarchen

So berechtigt also das Verlangen nach Trennung zwischen marktwirtschaftlichem Gewinnstreben und der Politik sein mag, so sehr sollte man diesbezüglich aber nicht mit zweierlei Maß messen: Dem Vernehmen nach haben nämlich die Demokraten mehr für den Wahlkampf ausgegeben als die Republikaner. Und wenn Bill Gates für die Demokraten Millionen spendet, wird er genauso Einfluss nehmen wie Elon Musk. Und wenn man kritisiert, dass Jeff Bezos seine Medien zur Neutralität veranlasste, darf man auch die Aktivitäten eines George Soros kritisieren, der immer wieder linke Projekte finanziert und so Einfluss auf die Politik nimmt.