Giftanschlag: „Das Leben hat sich brutal geändert“

Mit zwei Leibwächtern wird Andreas F. am zweiten Verhandlungstag in den Saal im Landesgericht Korneuburg (NÖ) gebracht – er findet sich mit seinem Blindenstock zurecht. Die Angeklagte, die für seine Sehbehinderung verantwortlich sein soll, sitzt keine zwei Meter von ihm entfernt. Seine Zeugeneinvernahme wollte er aber nicht in Abwesenheit der 32-Jährigen machen – sie solle sehen, wie es ihm jetzt nach über zwei Jahren geht.