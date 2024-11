Trump ist eine Gefahr für Pressefreiheit in Europa

Leugnung des Klimawandels und Zensur

Bedenklich sieht die AEJ Trumps Leugnung des Klimawandels aber auch seine Ankündigung, gegen „Zensur“ durch „linke Medien“ vorzugehen. NGOs und Plattformen, die Fälle von Desinformation untersuchen, sollen staatliche Subventionen verlieren. Ebenso will er mit staatlichen Forschungseinrichtungen, die Verletzungen der Medienfreiheit oder Diskriminierungen Andersdenkender untersuchen, verfahren. In einem Bericht von 2020 warf das „Committee to Protect Journalists“ (CPJ) Trump vor, Journalisten mit Verleumdungsklagen einzuschüchtern. Solche „SLAPP“-Klagen („Strategic Lawsuits Against Public Participlation“) nehmen auch in der EU deutlich zu.