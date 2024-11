Trump gibt Musk und Fox-Moderator wichtige Posten

Zu „extremistisch“ für US-Armee

Hegseth sagte einst, er habe die Armee 2021 verlassen, nachdem er dort als Extremist eingestuft worden sei. „Das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit – ich wollte diese Armee auch nicht mehr“, sagte Hegseth in seinem Buch „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free“.