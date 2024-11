„Jeder Cent würde unser Überleben sichern!“

Etwa 160 Kinder und Jugendliche kommen wöchentlich zu dem gemeinnützigen Verein, der hauptsächlich in drei Bereichen tätig ist. Neben Reitunterricht und spielpädagogischem Reiten für Kleinkinder bieten sie Reittherapie für Kinder mit Beeinträchtigung, die sich in sozialer Not befinden oder traumatisierende Erfahrungen machen mussten. Durch ein außergewöhnliches Konzept, das sich am neuesten Wissenschaftsstand orientiert, werden Kinder in intensiven Einzeleinheiten gefördert und begleitet – mit beachtlichem Erfolg.