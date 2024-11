Umfrage: Auswirkungen von Trumps Sieg auf Europa

Fast 60 Prozent rechnen mit schwacher Wirtschaft

Die Ergebnisse sind spannend und zugleich ein Weckruf an die Politiker in Österreich und den anderen EU-Staaten. Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten (58%) gibt an, dass die Wirtschaft in Europa unter Trumps Präsidentschaft schwächer wird. Ein Viertel glaubt, dass sie gleich bleiben wird. Lediglich 17 Prozent sind der Meinung, dass die europäische Wirtschaft stärker wird (siehe Grafik).