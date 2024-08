Glücklicher als 2023, aber mit Politik unzufrieden

Investition in Luxusgüter an letzter Stelle

Apropos liebes Geld: Gefragt wurde auch, wofür die Bevölkerung im heurigen oder kommenden Jahr Geld ausgeben bzw. investieren möchte. Das Reisen steht mit 57 Prozent an erster Stelle. Da Gesundheit für das Glück das wichtigste Kriterium ist, ist es wenig verwunderlich, dass 49 Prozent in ihre Gesundheit investieren wollen. An dritter Stelle stehen Freizeitaktivitäten. In diese wollen 46 Prozent der Befragten investieren. Ex aequo 40 Prozent planen ihre Ausgaben für Ernährung und Bekleidung. Indes wollen nur 28 Prozent in ihr Eigenheim investieren.