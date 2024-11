Vogelgrippe: Erhöhtes Risiko in ganz Österreich

Ausbreitung soll verhindert werden

Auch die Zahl der Fälle bei Wildvögeln stieg zuletzt an. „Um die Ausbreitung einzudämmen, wird nun ganz Österreich zum Gebiet mit erhöhtem Risiko erklärt“, erläuterte das auch für Tierschutz verantwortliche Sozial- und Gesundheitsministerium in einer Aussendung. Eine dementsprechende Verordnung wurde am Donnerstag veröffentlicht und tritt am Freitag in Kraft.