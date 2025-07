Drei Jugendliche bei Auto-Überschlag verletzt

Auf der B164 in Richtung Saalfelden kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr zu einem spektakulären Unfall: Ein 17-jähriger Autofahrer verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug geriet an den rechten Fahrbahnrand, überschlug sich und kam schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.