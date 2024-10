Nach Fall von Vogelgrippe Sperrzone eingerichtet

Nachdem am 9. Oktober in einem Zuchtbetrieb in Mattighofen (OÖ) ein erster Fall von Geflügelpest nachgewiesen werden konnte, gilt im Bezirk Braunau ab Dienstag eine Sperrzone. Geflügel und deren Erzeugnisse wie Eier oder Fleisch dürfen nun nicht mehr von dort herausgebracht werden.