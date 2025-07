Ronaldo und Al-Nassr haben Salzburg verlassen

Während einige enttäuscht wurden, hatten andere Glück – die „Krone“ berichtete vor Ort. Am Abend hob die Boeing 737 in Salzburg ab und landetewenige Stunden später im warmen Lissabon. Trotz des Chaos der letzten Tage zogen die Verantwortlichen ein positives Fazit. „Es war wirklich phänomenal, einen Gast wie Cristiano Ronaldo bei uns im Haus begrüßen zu dürfen. Das wird uns für immer in Erinnerung bleiben“, zeigte sich Hoteleigentümer Alexander Strobl im Abschlussgespräch mit der „Krone“ überwältigt. Auch wenn der Trubel im und um das Hotel herum für ihn „extrem hart“ gewesen sei, resümierte er zufrieden: „Natürlich hätten wir von Beginn an eine strengere Linie fahren müssen. Wir haben aber auf die Situation gut reagiert und am Ende auch ein positives Feedback des Klubs erhalten.“