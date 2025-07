„Plan: Diese Saison mit fast nichts überleben“

Meine Karriere war nicht immer nur positiv, aber ich hab so hart gearbeitet, dass ich 18 Jahre lang Profi war. Hinten raus hätte ich sogar noch zwei Jahre dranhängen können. Wenn ich mich in etwas verbeiße, dann haue ich alles rein. Und meistens hab ich’s dann auch irgendwie geschafft. Aber ich will das hier nicht alleine durchziehen. Ich will alle mitnehmen – und da hab ich ein gutes Gefühl. Die Truppe macht trotz der ganzen Arbeit wirklich Spaß.