Diensthund „Rambo“ spürt 42.200 Zigaretten auf

Weiterverkauf in Italien beabsichtigt

Konfrontiert mit den Beweisen, gestand der Fahrer schließlich den Schmuggel. Er gab an, die Zigaretten für 6000 Euro in Bulgarien erworben zu haben, mit der Absicht, sie in Italien an Bekannte weiterzuverkaufen. Da die Zigaretten bulgarischer Herkunft waren, unterlagen sie beim Transport nach Österreich der hiesigen Tabaksteuer. Der durch die Hinterziehung entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro.