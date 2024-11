Sekundenschlaf: Gefahrgut-Lkw kippte auf A9 um

Einsatzkräfte versuchten so rasch wie möglich, den Unfall-Lkw zu bergen. Dazu musste ein Spezialkran angefordert werden. Die gesamte Aktion nahm mehrere Stunden in Anspruch. Die Pyhrnautobahn war im Unfallbereich einspurig befahrbar. Für den Zeitraum der Bergung wurde eine Umleitung über die B113 eingerichtet, da die Fahrbahn in Richtung Graz dafür komplett gesperrt werden musste.