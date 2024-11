„Kann nur sagen: Da dreht es mir den Magen um“

Ein Interviewtermin bei der SK Management GmbH an der Wiener Ringstraße ist wie eine Rückkehr in die Ära der Regierung Kurz II: In einem der Büros hält der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel gerade ein Meeting ab, an der Kaffeebar am Eingang plaudert Ex-Landwirtschaftsministerin Elli Köstinger mit Vera Regensburger. Mit dem jungen Dalmatiner „Cosmo“ gibt es jetzt auch einen Bürohund. Mittendrin steht Sebastian Kurz im dunkelblauen Slim-Fit-Anzug und weißem Hemd, den Dresscode als Kanzler hat er nie abgelegt. Sie alle haben der Politik den Rücken gekehrt und sind jetzt in der Privatwirtschaft – verbunden und vertraut wie seit eh und je.