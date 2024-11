Zweite Raubattacke: Opfer von Duo erneut bedroht

Schreckschusspistole gefunden

Das Opfer schlug den Tätern vor, das Geld an einer Tankstelle in Wien-Brigittenau zu übergeben, informierte jedoch zuvor die Polizei. Die Verdächtigen sollen dann am Donnerstag am vereinbarten Treffpunkt eingetroffen sein, woraufhin sie von Beamten der Wiener Polizei festgenommen wurden. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe sowie das zuvor geraubte Mobiltelefon und die Ausweise des Opfers im Fahrzeug der Tatverdächtigen.