Christbaum für Altstadt in Ebenau gefunden

Sie befindet sich in einem Garten eines Privathauses in Ebenau. Ab 9. November wird der Christkindlmarkt aufgebaut. Am 11. November geht es dann dem Baum an den Kragen: Feuerwehr und Gartenamt werden den Baum in dem Privatgarten ernten, nach Salzburg verfrachten und am Residenzplatz aufstellen.