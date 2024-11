Botschafterin in den USA: „Trump ist Phänomen“

In Europa können viele nicht nachvollziehen, dass eine Person, wie Donald Trump, zum Präsidenten gewählt werden kann. Haben Sie eine Erklärung?

Trump ist kein Unikat, sondern ein Phänomen seiner Zeit. Erstmals seit Generationen ist nicht mehr klar, dass es der nächsten Generation besser gehen wird. Trump hat also viele Menschen in ihrer Furcht vor sozialem Abstieg auf emotionaler Ebene abgeholt. Ihm ist es gelungen, viele Wähler und Wählerinnen in den Swing States zu mobilisieren, die Inflation spielte hier eine große Rolle.