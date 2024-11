„Europa braucht sich vor Trump nicht zu fürchten“

Eine prosperierende Wirtschaft in den USA sei am Ende auch gut für Europa. Die Biden-Regierung habe hier einen falschen Weg eingeschlagen. Trump hat erkannt, dass Energiepolitik der Schlüssel ist. „Energiesicherheit ist am Ende genauso wichtig wie militärische Sicherheit“, meint der Republikaner. Unter Trump wurden die USA sogar zu einem riesigen Ölexporteur, Biden habe in seiner Amtszeit jedoch dagegen gearbeitet.