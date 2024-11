Messer und „Terror-Training“: 18-Jähriger in Haft

Der junge Mann, ein vorbestrafter Wiener aus schwierigen Verhältnissen, war seit zwei Jahren in der Steiermark untergebracht. Dort sollte er nach einer sechsmonatigen unbedingten Haftstrafe fünf Jahre lang in einer Unterkunft resozialisiert werden. Zunächst verlief der Prozess ohne besondere Auffälligkeiten, doch Ende 2023 habe sein Umfeld „eine Wesensveränderung“ bemerkt, heißt es am Freitag von der Polizei. Der 18-Jährige habe sich aktiv dem Islam zugewandt „und sehr stark in Richtung Islamismus radikalisiert“.