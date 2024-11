BILLA ruft beliebte Selchfleischknödel zurück

Produktdaten: Clever Selchfleischknödel, 10 Stück 1000 Gramm

Produktdaten: Clever Selchfleischknödel, 10 Stück 1000 Gramm V-EAN/GTIN: 9003740094255

V-EAN/GTIN: 9003740094255 Charge/Mindesthaltbarkeitsdatum: L4393/9.2025

Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer sind auf der Packungsrückseite aufgedruckt.

Bei Rückfragen können sich Kunden an den Kundenservice der Weinbergmaier GmbH unter der Tel-Nr. +43 (0)664/966 4676 oder per Mail an kundenservice@weinbergmaier.at wenden.