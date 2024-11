Peinlich! Auf Auslieferung von Jenewein vergessen?

Hans-Jörg Jenewein war bis Ende 2018 als Nationalrat für die FPÖ tätig und auch als Ausschuss-Vorsitzender aktiv. In dieser Zeit fallen die inkriminierten Taten, die ihn nun zusammen mit Egisto Ott, der unter Spionageverdacht steht, in Wien auf die Anklagebank brachten. Angeklagt sind Verletzungen des Amtsgeheimnisses und Verletzungen von Datenschutzbestimmungen. Jenewein soll laut Staatsanwalt unter anderem Bilder aus dem BVT- und dem Ibiza-Ausschuss an Chefinspektor Ott und eine Journalistin weitergeleitet haben.