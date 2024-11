Egisto Ott im Prozess: „Wir nutzen andere Quellen“

Bilder von Auskunftspersonen im U-Ausschuss an Ott

“Es geht lediglich um Namen“, sagt Bischof. Und um Bilder. Konkret um die Verletzung des Amtsgeheimnisses und Verletzungen von Datenschutzbestimmungen. Angeklagt ist neben Egisto Ott auch der frühere FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein. Der 50-Jährige, dem auch der illegale Besitz eines Schlagrings vorgeworfen wird, soll laut Staatsanwalt Bilder aus dem BVT- und dem Ibiza-Ausschuss an Chefinspektor Ott und eine Journalistin weitergeleitet haben. „Ich wollte niemanden damit schädigen“, sagt Jenewein. Die Sitzung eines parlamentarischen U-Ausschusses würde ohnehin in einen Medienraum übertragen. An die Journalistin antwortete er auf deren Bitte auf Fotos laut Chat-Protokoll damals: „Ist voll illegal, was ich da mache“.