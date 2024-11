Ukraine: Opfer bei Gefechten mit Nordkoreanern

„Neue Welle der Eskalation“

Selenskyj bezeichnete den Einsatz von Nordkoreanern durch Moskau als „„ein neues Kapitel der Instabilität in der Welt“„ und „neue Welle der Eskalation“. Er forderte den Westen erneut zu einer Reaktion in Form einer Freigabe von weitreichenden Waffen gegen Ziele in Russland auf. „Ich halte das für gerade den Moment, in dem man das tun muss“, so der Staatschef.