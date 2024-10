Robotersoldaten aus Nordkorea

Gehen Russland die eigenen Soldaten aus? Die NATO spricht von schockierenden 600.000 Verlusten der traditionellen russischen Menschenwalze. Der Coup erinnert irgendwie an die 10.000 hessischen Soldaten, die der dortige Landesfürst an Großbritannien „vermietet“ hatte für den Einsatz in den rebellischen Kolonien – erfolglos.