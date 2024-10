Kindesvater: „Sie hatte Angst vorm Krankenhaus“

„Sie hat bei der Geburt alles falsch gemacht, aber ich will nicht, dass sie bestraft wird. Nur, dass sie die Wahrheit sagt“, gab der Kindesvater nach der fatalen Hausgeburt, bei der seiner Tochter die Nabelschnur abgedrückt wurde und sie deshalb heute behindert ist, bei der Polizei zu Protokoll und bleibt auch vor Gericht dabei. Die Aussage des Belgiers beim Prozess am Montag in Wels war aber nicht ganz durchgängig, da es unklar blieb, ob die Geburt des ersten Kindes – ein Sohn – auch tatsächlich als Hausgeburt geplant war, denn man sah sich vorher im Spital Grieskirchen den Kreißsaal an.