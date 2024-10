Fatale Hausgeburt: „Kind hätte gesund sein können“

Kindesvater belastet Mutter

Die Richterin befragt die Angeklagte, ob eine Hausgeburt geplant war. Das verneint sie, doch in einem ärztlichen Protokoll steht, dass diese geplant war: „Daran kann ich mich nicht erinnern.“ Laut Staatsanwältin lehnte auch der Kindesvater und Ex-Lebensgefährte ab, bei der Geburt zu helfen, weil die werdende Mutter nur ihn beiziehen wollte. „Dann mache ich es eben ganz alleine“, soll er als Antwort bekommen haben und wird beim Prozess auch als Zeuge befragt werden. „Das stimmt so nicht“, sagt die Angeklagte, die betont, dass die Beziehung zu ihrem „Ex“ schwierig sei. Am Tag der Geburt habe sie ihm auch nicht aufgetragen, mit den anderen drei Kindern wegzufahren, nur, dass er sich „kümmern“ soll, weil sie in der Nacht nicht gut schlafen konnte und müde war. Dass es Widersprüche in seinen und ihren Angaben gibt, begründet die Angeklagte damit, dass der Kindsvater nicht Deutsch als Muttersprache hat und er einiges vielleicht falsch aufgefasst habe und er „das Kind gar nicht wollte“.