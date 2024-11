Statt Harris-Wahlparty sah SPÖ Tirol Trump-Sieg

Reisefreudig sind sie, die Mitglieder der schwarz-roten Koalition in Tirol. Vor einem Jahr erkundeten LH Anton Mattle und Bildungs-LR Cornelia Hagele das finnische Bildungssystem vor Ort in Helsinki. Später sah sich Mattle im Hafen Hamburg das dortige Slot-System für Lkw an.

Dornauers EM-Reise als Aufreger

LHStv. Georg Dornauer als Tiroler Sportlandesrat wollte im Juni beim EM-Spiel Österreich gegen Niederlande live dabei sein – mit Karten, die der Tiroler Fußballverband bereitgestellt hatte. Nach einem öffentlichen Shitstorm zahlte Dornauer die Karten dann aus eigener Tasche. Sozial-Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ) fuhr nach Schottland, Wirtschaft-LR Mario Gerber besuchte touristische Großevents wie ITB in Berlin und Olympia.