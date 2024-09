Tirol: Reisen von Regierung im Oppositions-Visier

Spätestens in einem Jahr soll Ergebnis vorliegen

Mit einem Ergebnis der Rechnungshof-Prüfung zu all diesen Fragen rechnete die Opposition in bis zu einem Jahr. Erst dann wollten Abwerzger, Sint und Mair über eine Rücktrittsaufforderung an Gerber entscheiden. Oberhofer sah dagegen bereits jetzt die „Fakten am Tisch“ liegen.