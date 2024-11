Kalifornien: Zentrum des Widerstandes gegen Trump

In Kalifornien hält sich die Sorge über die Zukunft mit Trump am Schalthebel der Macht in Grenzen. Der „Golden State“ gilt als Zentrum der linksprogressiven Widerstandsbewegung. Und bereits am Morgen nach der Wahl machten die Verantwortlichen in Sacramento klar, dass der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat mit der fünftgrößten Wirtschaft der Welt (!) erneut als Fels in der Brandung rechtspopulistischer Politik steht.