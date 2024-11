Betrunkener Fußball-Fan verprügelt Polizist

Entweder war es überschwängliche Freude oder tiefer Frust: Jedenfalls trank ein 26-jähriger Wiener während des 0:11-Heimdebakels des SC Margarethen im Bezirk Bruck an der Leitha deutlich über den Durst. Die große Menge Alkohol vertragen haben dürfte er allerdings nicht. Der Mann geriet mit immer mehr Fußballfans in Streit, ehe er auch die Fäuste sprechen ließ. Der Randalierer attackierte in weiterer Folge mehrere Besucher und verletzte sie dabei auch. Als einziger Ausweg blieb den Anwesenden nur noch der Polizei-Notruf