Länder knallen dem Bund Forderungen auf den Tisch

Sondierungspause bis Montag

Währenddessen wurde am Mittwoch im Palais Epstein wieder weiterverhandelt. Hinter verschlossenen Türen berieten die Teams von ÖVP und SPÖ über die bereits bekannten, zentralen Themen und den weiteren Fahrplan. Inhaltlich ging es um die Themen Migration und Gesundheit – aber auch wieder ums Geld. Bereits am Dienstag schlug die ÖVP dem Vernehmen nach vor, gleich einmal eine Liste mit politischen No-Gos, etwa in Sachen Steuerpolitik zu verfassen. Sehr weit gekommen sind die beiden Parteien da aber offenbar noch nicht.