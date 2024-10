Brunner: „Kein Widerspruch zu Österreichs Linie“

Magnus Brunner ist verwundert über die Aufregung. Was ist passiert? Nein, es geht nicht ums höhere Budgetdefizit, sondern um seine Haltung zum Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien. In der Vorwoche musste der designierte EU-Kommissar für Migration vor dem öffentlichen Hearing am 5. November bereits im Voraus einen Fragenkatalog der Abgeordneten des EU-Parlaments beantworten. Und darin fand sich eine interessante Passage von Brunner. Zum Thema Schengen-Raum lieferte der künftige Migrations-Kommissar eine klare Zielsetzung: „Wenn Bulgarien und Rumänien weiterhin alle Bedingungen erfüllen, um Vollmitglieder des Schengen-Raums zu werden, ist es die Verantwortung des Rates, über die Abschaffung der verbleibenden Kontrollen an den Landbinnengrenzen zu entscheiden“. Sollte dies vor Amtsbeginn der neuen Kommission nicht geschehen, „werde ich diesen Prozess weiterhin mit der gleichen Intensität wie meine Vorgänger unterstützen. Bulgarien und Rumänien haben ein Recht darauf, die Vorteile des Schengen-Raums in vollem Umfang zu nutzen“.