Satanismus: Marterl zerstört und Kreuz umgedreht

Immer wieder wüteten in Puchenau Vandalen. In den vergangenen Jahren wurde unter anderem das Geländer einer Fußgängerbrücke demoliert, im Jugendzentrum Feuer gelegt. „Das war schon schlimm: Jetzt wurde aber ein moralischer Tiefschlag gesetzt“, ist Anton Grottenthaler, Obmann des Verschönerungsvereins, am Boden zerstört.