FPÖ poltert: Nehammer ist ein „König ohne Reich“

Hafenecker überzeugt: ÖVP rechne mit „Verhandlungsdesaster“

Zudem sei Nehammer in den Bundesländern zur „persona non grata“ geworden. Aus Vorarlberg kam im Landtagswahlkampf die „dringende Bitte, dass er sich dort nicht einbringen soll“, selbiges passiere jetzt in der Steiermark, so Hafenecker, der beim gestrigen Auftakt der steirischen Volkspartei für den Intensivwahlkampf Kritik am Kurs Nehammers vernommen haben will. „Offensichtlich rechnet man schon in der ÖVP mit einem Verhandlungsdesaster“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär.