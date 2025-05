Doskozil will verpflichtendes Sozialjahr für alle

Österreichische Gesundheitskasse abschaffen

Kein gutes Haar lässt Doskozil an der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), deren Abschaffung er bereits in der Vergangenheit gefordert hatte: „Ich weiß nicht, wozu man die noch braucht.“ Ob es um einheitliche Vertragssituationen für Ärzte gehe oder das unterschiedliche Leistungsspektrum und die gesamte Gesundheitssteuerung: „Ich bin der Meinung, all das, was die ÖGK machen sollte, sollen die Bundesländer selbst machen. Das System würde besser funktionieren, aber zu diesen Reformschritten ist man nicht bereit.“