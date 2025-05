Trainer verlässt Klub wegen kranker Freundin

„Ich werde nächste Saison nicht mehr Trainer von Lens sein“, verriet Still nach dem 4:0-Erfolg gegen Adi Hütters AS Monaco am Samstag. „Es war meine letzte Saison hier – und zwar aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund, der mich zu dieser Entscheidung veranlasst hat, ist die Tatsache, dass ich nach Hause gehen muss. Jeder weiß genau, was in meinem Leben passiert ist. Das ist der Grund.“ Die Ligue 1 schloss er mit Lens auf Rang acht ab.