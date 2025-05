D: Mann sticht vor Lokal wahllos auf Gäste ein

Zur Tat soll es am Morgen gegen 4.20 Uhr gekommen sein. Konkret spielten sich die dramatischen Szenen vor einer Bar in der Große-Kurfürst-Straße in Bielefeld, berichtete die „Bild“. Der bis dato Unbekannte ging wahllos auf mehrere Gäste, die vor dem Lokal standen, los und stach zu. Tatwaffen sollen ein Messer und ein Stockdegen gewesen sein.