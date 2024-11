Orakel-Hippo erkennt klaren Sieger bei US-Wahl

In der Fernseh-Show „Saturday Night Live“ schlüpfte der Komiker Bowen Yang in ein Nilpferd-Kostüm und stellte „Moo Deng“ in einem Sketch dar. In einer inoffiziellen Umfrage der „Tonight Show“ zur Präsidentschaftswahl schlug das Tierbaby sogar die beiden wichtigsten Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris und erhielt 93 Prozent der Stimmen.