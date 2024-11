Wahlfieber! Last-Minute-Wahlaufrufe aus Hollywood

Bei einigen ist die Nervosität am Limit. Besonders weibliche Stars fürchten, dass Trump gewinnen könnte. Schauspielerin Amy Schumer meldete sich um 02:30 Ortszeit New York mit einem Video, auf dem sie im Pyjama schlaflos vor der Kamera sitzt und nervös Popcorn in sich hineinstopft. „Kamala gewinnt“, sagt sie sich vor. Sie wird einfach gewinnen, hofft sie. „Ich drehe nicht durch.“ Alles wird gut. „Wir machen das.“