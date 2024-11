Trump? Harris? Wettquoten sehen klaren Gewinner

Unter Trump war alles billiger

Schuld an den hohen Preisen sind in erster Linie die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Krieges. Trump aber kann Biden und Harris die Verantwortung dafür in die Schuhe schieben. Unter ihm als Präsident war schließlich alles billiger. Und dafür werde er auch in Zukunft wieder sorgen. Kamala Harris wirkt dagegen unbeholfen, wenn sie etwa eine Kostenobergrenze für Lebensmittel verspricht.