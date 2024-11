Kunden halfen nach Hauseinsturz beim Neustart

„Es haben so viele geholfen“

So tragisch das Unglück war, so groß war die Hilfsbereitschaft danach: „Die Gemeinde hat sofort geschaut, welcher neue Standort für meine Buchhandlung infrage kommt“, sagt Schachinger. „Es haben so viele Freunde und Stammkunden beim Ausräumen und Bücher putzen geholfen, ich kann gar nicht oft genug Danke sagen.“ Am Montag konnte Schachinger ihr Geschäft am neuen Standort in der Lamprechtstraße in Schärding eröffnen. Viele kamen gleich am ersten Tag wieder zu „ihrer“ Händlerin.